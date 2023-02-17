Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinde bazı değişiklikler yapılan yönetmeliğe göre, müdürlük, cami ve mescitlerdeki irşat hizmetlerinin usulüne uygun, etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayacak, cami ve mescit dışında dini programlar ve ilmi toplantılar düzenleyebilecek.