Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nurdağı’nda kurulan çadır kentte Gaziantep Müftülüğü tarafından deprem mağduru çocuklar için hizmete sunulan Kur’an kursundan görüntüleri paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah. Deprem’den en fazla etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep Nurdağı’nda kurulan çadır kentte çocuklarımız için hizmete açtığımız Kur’an Kursumuz vesilesiyle evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm oluyoruz.” ifadelerini kullandı.