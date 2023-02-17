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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan çadır kentte müftülük tarafından çocuklar için oluşturulan Kur’an kursunun görüntülerini paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm oluyoruz, yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah' dedi.

16:23 . 17/02/2023 Cuma
Diğer
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nurdağı’nda kurulan çadır kentte Gaziantep Müftülüğü tarafından deprem mağduru çocuklar için hizmete sunulan Kur’an kursundan görüntüleri paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah. Deprem’den en fazla etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep Nurdağı’nda kurulan çadır kentte çocuklarımız için hizmete açtığımız Kur’an Kursumuz vesilesiyle evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm oluyoruz.” ifadelerini kullandı.




#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
#Kahramanmaraş depremi
#deprem
1 saat önce
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah
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