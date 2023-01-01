Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsveç'in skandal kararına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.
0:04 . 21/01/2023 Cumartesi
AA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş
, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini kınadı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."
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