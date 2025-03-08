Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadınlar Günü mesajı

"İnsana değer veren, onu yaratılmışların en şereflisi olarak kabul eden, en temel haklarını korumayı bir zaruret sayan, annelik payesine ulaşanların ayakları altına cenneti koyan, sağlam bir ailenin şefkat ve merhamet kaynağı olarak anneyi hep ön planda tutan İslam medeniyetinin mensupları olarak kadınlarımızın dünyaya umutla bakabildiği, saygınlığı ve haklarına sahip olabildiği bir dünyayı tesis etmek ve bu doğrultuda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak bizlerin en temel görevlerinden birisidir"