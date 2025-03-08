Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadınlar Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından kadınların 8 Mart'ını kutladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Nezaket, zarafet, şefkat ve merhamet timsali tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, savaş ve şiddet nedeniyle mağdur olan niceleri için vicdanları harekete geçiren bir iyilik seferberliğine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,
"İnsana değer veren, onu yaratılmışların en şereflisi olarak kabul eden, en temel haklarını korumayı bir zaruret sayan, annelik payesine ulaşanların ayakları altına cenneti koyan, sağlam bir ailenin şefkat ve merhamet kaynağı olarak anneyi hep ön planda tutan İslam medeniyetinin mensupları olarak kadınlarımızın dünyaya umutla bakabildiği, saygınlığı ve haklarına sahip olabildiği bir dünyayı tesis etmek ve bu doğrultuda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak bizlerin en temel görevlerinden birisidir"
değerlendirmesinde bulundu.
'Nezaket, zarafet, şefkat ve merhamet timsali tüm kadınlarımız...'
'Nezaket, zarafet, şefkat ve merhamet timsali tüm kadınlarımız...'
Dünyada kültür, medeniyet, şehir ve insani değerler zalimler tarafından yok edilmeye çalışılırken, yapılan zulüm ve yaşatılan acıların bedelini en ağır biçimde ödeyenlerin kadın ve çocuklar olduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:
- "Başta işgalcilerin soykırım yaptığı Gazze olmak üzere en temel haklarından bile mahrum bırakılan, savaş, şiddet ve yoksulluğun pençesinde hayatta kalmaya çalışan kadınlar iyiliğe ve hukuka dair kurulan her cümleyi anlamsız bırakıyor. Nezaket, zarafet, şefkat ve merhamet timsali tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, savaş ve şiddet nedeniyle mağdur olan niceleri için vicdanları harekete geçiren bir iyilik seferberliğine vesile olmasını temenni ediyorum."
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