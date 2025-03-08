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MHP lideri Bahçeli'den 8 Mart mesajı: Şiddetin olmadığı gözyaşlarının akmadığı bir dünya temenni ediyorum

MHP lideri Bahçeli'den 8 Mart mesajı: Şiddetin olmadığı gözyaşlarının akmadığı bir dünya temenni ediyorum

10:228/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum" dedi.

MHP'nin sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı paylaşıldı.


Kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum.

Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum"



#MHP
#Devlet Bahçeli
#8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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