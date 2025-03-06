MHP'li Yurdakul'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Kadınlarımızın toplumdaki yerini ön planda tutuyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet ve istismar gibi sorunların, milletin ortak meselesi olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun sorunudur" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Yurdakul, Türk tarihinin, kadınların cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisiyle örülmüş destanlarla dolu olduğunu belirtti.
MHP'nin, kadınların, Türk toplumundaki yerini ve değerini her zaman ön planda tutuğunu anımsatan Yurdakul, Türkiye Yüzyılı'nda kadınların bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, sosyal hayatta ve siyasette hak ettikleri yere ulaşabilmeleri için kararlı adımlar attıklarını vurguladı.
Yurdakul, kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet ve istismar gibi sorunların, milletin ortak meselesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: