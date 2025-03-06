MHP'li Yurdakul'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Kadınlarımızın toplumdaki yerini ön planda tutuyoruz

"Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun sorunudur. Bu sorunla mücadelede, her birimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. MHP olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde kadınlarımızın her türlü şiddetten ve istismardan korunması için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye, toplumsal bilinci artırmaya ve kadınlarımızın sosyal ve ekonomik haklarını korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.