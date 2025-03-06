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MHP'li Yurdakul'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Kadınlarımızın toplumdaki yerini ön planda tutuyoruz

MHP'li Yurdakul'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Kadınlarımızın toplumdaki yerini ön planda tutuyoruz

15:076/03/2025, Perşembe
AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet ve istismar gibi sorunların, milletin ortak meselesi olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun sorunudur" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Yurdakul, Türk tarihinin, kadınların cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisiyle örülmüş destanlarla dolu olduğunu belirtti.


Türk kadınının, tarihin her döneminde milletin istiklal ve istikbal mücadelesinde öncü bir rol üstlendiğini, ailenin temel taşı olarak toplumun yapı taşlarını sağlamlaştırdığını vurgulayan Yurdakul, "
MHP olarak, kadının, milletlerin kültürel ve tarihsel mirasını, aidiyetlerini, değerlerini ve kimliklerini yeni nesillere aktardığı ve kuşaklar arası bağları koruyan çok önemli bir rolü olduğu anlayışıyla"
hareket ettiklerini bildirdi.

MHP'nin, kadınların, Türk toplumundaki yerini ve değerini her zaman ön planda tutuğunu anımsatan Yurdakul, Türkiye Yüzyılı'nda kadınların bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, sosyal hayatta ve siyasette hak ettikleri yere ulaşabilmeleri için kararlı adımlar attıklarını vurguladı.


Yurdakul, kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet ve istismar gibi sorunların, milletin ortak meselesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun sorunudur. Bu sorunla mücadelede, her birimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. MHP olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde kadınlarımızın her türlü şiddetten ve istismardan korunması için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye, toplumsal bilinci artırmaya ve kadınlarımızın sosyal ve ekonomik haklarını korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.

Tarih boyunca ülkemiz ve milletimiz için mücadele etmiş, bilimden sanata, siyasetten eğitime kadar pek çok alanda iz bırakmış tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm kadınlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"



#8 mart dünya kadınlar günü
#Ahmet Selim Yurdakul
#MHP

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