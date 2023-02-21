Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu

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Fatih Altaylı
Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun depremzede çocuklara ilişkin sorulan bir soruya verdiği cevap üzerinden tepki çeken açıklamada bulunmuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşları ve depremzedeleri Başkanlığa karşı kışkırttığı iddiası ile gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: