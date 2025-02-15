Diyanet Ümit Dikbayır ile ilgili şikayette bulunacak

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, şikayeti üzerine Halil Konakçı hakkında açılan idari soruşturma kapsamında Diyanet'e bağlı müfettişler Dikbayır'ı TBMM'deki makamında ziyaret edip görüşme gerçekleştirmişti.





Dikbayır'ın görüşmeye ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması ve müfettişlerin isimlerini açık etmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti.





Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edilecek





Sabah'ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; müfettişler ile izinsiz fotoğraf çektirdiği ve sosyal medyada paylaşarak kimliklerini açık ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunulacak.





Şikayetin ardından söz konusu dilekçenin TBMM'ye de sunulacağı öğrenildi.









Ne olmuştu?





Uluçınar Camii İmam-Hatibi Halil Konakçı'nın, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir siyasi partinin il başkanını hedef aldığı iddia edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu iddialara ilişkin idari soruşturma başlattı. İdari tahkikatta şikayetçi ya da ihbar eden konumunda bulunan kişi ya da kişilerin ayrıca beyanlarına başvurması gerekiyor.





Kadın görevliye izinsiz fotoğraf çektirdi





Müfettişlerin detaylı ve somut bilgi alabilmek adına 7 Şubat 2025 tarihinde Ümit Dikbayır'dan, randevu talebinde bulunmuş ve 12 Şubat tarihinde görüşme gerçekleştirilmişti.





Dikbayır'ın, TBMM odasında randevu saatinde görüşmeye başlamadan önce elindeki cep telefonu ile çapraz cepheye geçen kadın görevliye müfettişler ile izinsiz fotoğrafını çektirdiği ortaya çıktı.





Bu durumu fark eden Başmüfettiş İ.Ö., kadın görevliye, fotoğraflarının çekilmesinin doğru olmadığını söylediği öğrenildi.





Müfettişler, Ümit Dikbayır'a bu görüşme esnasında idari tahkikatın da gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğü ve bu yönüyle adli tahkikatta takip edilen usule riayet edildiği hususunda gerekli bilgilendirmede bulundu.





Öte yandan Dikbayır'ın görüşmeyi yapan müfettişlerin isimlerini de kendine ait not kağıdına yazdığı belirtildi.





Dosya başka müfettişe verildi





Diyanet İşleri Başkanlığı; yürütülen soruşturanın gizliliğine ihlal edildiği, müfettişlerin kimliklerinin afişe edilerek toplumun belli bir kesimine hedef gösterildiği gerekçeleriyle tahkikatın bir başka müfettiş tarafından devam ettirilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilerek dosyanın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iadesine karar verdi.











