Diyanet’e saldırılara Türkiye İlahiyatlar Derneği’nden tepki

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Türkiye İlahiyatlar Derneği, 'asrın felaketi' süresinde Diyanet'e yönelik yıpratma operasyonlarına tepki gösterdi. (Arşiv)
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını yaşamaya ve yaralarını sarmaya devam ediyor.
‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin yaralarını sarmak adına da Diyanet İşleri Başkanlığı da tüm imkanlarıyla sahada kendisini gösteriyor.
Ancak bazı kesimler de 40 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği depremler üzerinden Diyanet’i karalamak adına algı operasyonlarına girişiyor.
Başta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı hedef alan kirli saldırılara bazı ünlü isimlerin destek vermesi de bu felaket zamanında büyük tepki çekiyor.
Söz konusu algı operasyonlarına bir tepki de Türkiye İlahiyatlar Derneği’nden geldi.
Türkiye İlahiyatlar Derneği, yaptığı paylaşımda yıpratma operasyonlarını kınayarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet camiasının yanında olduğunu belirtti.