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Diyanet’e saldırılara Türkiye İlahiyatlar Derneği’nden tepki

Türkiye İlahiyatlar Derneği, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak içinde bulunduğumuz afet döneminde Diyanet İşleri Başkanlığına ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yönelik başlatılan algı operasyonlarına tepki gösterdi.

21:47 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye İlahiyatlar Derneği, 'asrın felaketi' süresinde Diyanet'e yönelik yıpratma operasyonlarına tepki gösterdi. (Arşiv)

Türkiye İlahiyatlar Derneği, 'asrın felaketi' süresinde Diyanet'e yönelik yıpratma operasyonlarına tepki gösterdi. (Arşiv)

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını yaşamaya ve yaralarını sarmaya devam ediyor.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin yaralarını sarmak adına da Diyanet İşleri Başkanlığı da tüm imkanlarıyla sahada kendisini gösteriyor.

Ancak bazı kesimler de 40 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği depremler üzerinden Diyanet’i karalamak adına algı operasyonlarına girişiyor.

Başta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı hedef alan kirli saldırılara bazı ünlü isimlerin destek vermesi de bu felaket zamanında büyük tepki çekiyor.



Söz konusu algı operasyonlarına bir tepki de Türkiye İlahiyatlar Derneği’nden geldi.

Dernek, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
’a yönelik başlatılan algı operasyonlarına sert sözlerle tepki gösterdi.

Türkiye İlahiyatlar Derneği, yaptığı paylaşımda yıpratma operasyonlarını kınayarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet camiasının yanında olduğunu belirtti.


#Türkiye
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Türkiye İlahiyatlar Derneği
#Ali Erbaş
#Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
#Diyanet İşleri Başkanlığı
18 dakika önce
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Diyanet’e saldırılara Türkiye İlahiyatlar Derneği’nden tepki
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