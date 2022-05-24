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POLİTİKA

Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımının asılsız olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Diyanetten 9 yaşındaki kız evlenebilir iddialarına yalanlama
Foto: Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve çeşitli sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir. Daha önce de paylaşılan söz konusu iftiranın 2 Ocak 2018 tarihinde başkanlığımızca tekzip edilmesine rağmen bu konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı açıktır. Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceği başkanlığımız tarafından defaatle dile getirilmiştir. Ayrıca seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekilmiştir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs’ün esaretini meşrulaştıracak her söylem işlenmiş bir insanlık suçudur
OYNAT 00:53
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs’ün esaretini meşrulaştıracak her söylem işlenmiş bir insanlık suçudur
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) konferans salonunda 'Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyum öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve diğer katılımcılar, TDV'nin sergi salonunda Vakt-i Kıraat Derneğince düzenlenen Kudüs temalı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Ardından sempozyumun açılış konuşmasını yapan Erbaş, Kudüs'ü konuşmanın insanlığın geleceğini, dünya barışını ve İslam ümmetinin izzetini konuşmak anlamına geldiğini belirtti.

Erbaş, 'Kudüs gibi tarih boyunca insanlığı kucaklayan bir şehirden Müslümanları çıkarmaya çalışmak aslında tüm insanlığın hukukunu tanımamaktır. Kudüs'ün esaretini meşrulaştıracak her söylem, vicdana, varoluşa, tarih ve kültüre karşı işlenmiş bir insanlık suçudur.' dedi.
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