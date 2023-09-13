Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi: Siyasetten men edilmesi gerekiyor

Evladına kavuşan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta katıldığı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) tepki çeken sözler sarf etti.
Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını, köyleri yakarak bombaladığını iddia etti. TSK'yı sorgulayacaklarını söyleyen Tanrıkulu şöyle konuştu:
"Sezgin Tanrıkulu’nun siyasetten men edilmesi gerekiyor"
Tanrıkulu'na Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan Ayşegül Biçer'den tepki geldi. Tanrıkulu'nun siyasetten men edilmesi gerektiğini ifade eden Biçer, şunları söyledi: