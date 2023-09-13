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Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi: Siyasetten men edilmesi gerekiyor

Geçtiğimiz hafta katıldığı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tepki çeken iddialarda bulunmasının ardından hakkında soruşturma açılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'den tepki geldi. Biçer, "Onlara yapılan hakaret ve haksızlığın hiçbirini kabul etmiyoruz. Sezgin Tanrıkulu’nun derhal ihraç edilip, siyasetten men edilmesi gerekiyor." dedi.

Kübra Yaşar
12:30 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Evladına kavuşan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Evladına kavuşan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta katıldığı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) tepki çeken sözler sarf etti.

Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını, köyleri yakarak bombaladığını iddia etti. TSK'yı sorgulayacaklarını söyleyen Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız."

"Sezgin Tanrıkulu’nun siyasetten men edilmesi gerekiyor"

Tanrıkulu'na Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan Ayşegül Biçer'den tepki geldi. Tanrıkulu'nun siyasetten men edilmesi gerektiğini ifade eden Biçer, şunları söyledi:

"Buradan Sezgin Tanrıkulu’na seslenmek istiyorum. Sen benim devletime, askerime ve polisime laf atamazsın. Çünkü sizin yaptıklarınız bugün PKK’nın varoluş sebeplerinden biridir. Bu partiniz olan CHP’dir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sezgin Tanrıkulu çıkıp askerime polisime suç atamaz. Benim askerim, polisim Türkiye’nin bekası için mücadele ediyor. Kolluk kuvvetlerimiz akşama kadar evlatlarımıza kavuşmamız için mücadele ediyor. Onlara yapılan hakaret ve haksızlığın hiçbirini kabul etmiyoruz. Sezgin Tanrıkulu’nun derhal ihraç edilip, siyasetten men edilmesi gerekiyor."

"Hiçbir zaman Diyarbakır annelerinin kapısına gelmedi"

Sezgin Tanrıkulu’na,
“Benim askerim ve polisim üzerine siyasetini yapmasın”
diyerek tepki gösteren Biçer,
“Sezgin Tanrıkulu gitsin siyasetini başka bir yerde yapsın. Benim asker ve polisim üzerine siyasetini yapmasın. Bugün buradan bir kere daha diyorum ki PKK var ise bunun tek sebebi CHP’dir. Sözde Diyarbakır milletvekili olan Sezgin Tanrıkulu, hiçbir zaman Diyarbakır annelerinin kapısına gelmedi. Çünkü annelerin mücadelesi haklı bir mücadeledir. Haklı olan hiçbir müdahalenin yanında CHP ve vekilleri durmaz. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki daha önce vekilleri ve Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a gelip gitti. Ama hiçbiri hiçbir gün bu annelerin feryadına ortak olmadı. Diyarbakır anneleri olarak bir kere daha diyoruz ki Sezgin Tanrıkulu’nu şiddetle kınıyoruz. Derhal de siyasetten ihraç edilmesini istiyoruz”
diye konuştu.


#Diyarbakır
#HDP
#Sezgin Tanrıkulu
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