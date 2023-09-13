Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi: Siyasetten men edilmesi gerekiyor

“Sezgin Tanrıkulu gitsin siyasetini başka bir yerde yapsın. Benim asker ve polisim üzerine siyasetini yapmasın. Bugün buradan bir kere daha diyorum ki PKK var ise bunun tek sebebi CHP’dir. Sözde Diyarbakır milletvekili olan Sezgin Tanrıkulu, hiçbir zaman Diyarbakır annelerinin kapısına gelmedi. Çünkü annelerin mücadelesi haklı bir mücadeledir. Haklı olan hiçbir müdahalenin yanında CHP ve vekilleri durmaz. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki daha önce vekilleri ve Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a gelip gitti. Ama hiçbiri hiçbir gün bu annelerin feryadına ortak olmadı. Diyarbakır anneleri olarak bir kere daha diyoruz ki Sezgin Tanrıkulu’nu şiddetle kınıyoruz. Derhal de siyasetten ihraç edilmesini istiyoruz”