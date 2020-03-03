Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 183'üncü gününde devam ediyor. Çınar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Hamdullah için gelen ağabey Mehmet Dicle de oturma eylemine dahil oldu.

GÜNDEM Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA Mehmet Dicle, kardeşinden 5 yıldır haber alamadıklarını söyledi.

Ağabey Dicle, 5 yıldır haber alamadığı kardeşinin bir televizyon kanalında yayınlanan görüntüde Suriye'de olduğunu gördüklerini belirtti. "Henüz 14 yaşındaydı. Kardeşimi kandırarak dağa götürdüler

Onu almadan buradan gitmeyeceğim" diyen Dicle, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.