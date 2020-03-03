Gündem Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
POLİTİKA

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı. 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kardeşi için gelen Mehmet Dicle, "Kardeşimi almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 183'üncü gününde devam ediyor. Çınar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Hamdullah için gelen ağabey Mehmet Dicle de oturma eylemine dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA
Mehmet Dicle, kardeşinden 5 yıldır haber alamadıklarını söyledi.

Ağabey Dicle, 5 yıldır haber alamadığı kardeşinin bir televizyon kanalında yayınlanan görüntüde Suriye'de olduğunu gördüklerini belirtti. "Henüz 14 yaşındaydı. Kardeşimi kandırarak dağa götürdüler
Onu almadan buradan gitmeyeceğim" diyen Dicle, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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