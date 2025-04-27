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Diyarbakır haberleri: Otomobil refüje çarptı, 3 yaralı

Diyarbakır haberleri: Otomobil refüje çarptı, 3 yaralı

23:3227/04/2025, Pazar
DHA
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Diyarbakır'da otomobil, refüje çarptı: 3 yaralı
Diyarbakır'da otomobil, refüje çarptı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde önce refüje, ardından ağaç ile aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Kavşağı yakınında meydana geldi. 21 AER 626 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Ardından refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Diyarbakır
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