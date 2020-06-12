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Gündem Diyarbakır merkezli 2 ilde terör örgütü PKKya yönelik operasyonda 7 tutuklama
DİYARBAKIR

Diyarbakır merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 tutuklama

Diyarbakır merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "zindan yapılanması" olarak nitelendirdiği ve düzenlenen açlık grevleri, ölüm orucu, intihar ve terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının cezaevindeki tutuklu, hükümlü örgüt mensuplarına verdikleri talimatların deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'ın da bulunduğu iki ilde 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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