Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü sabit hatlardan arandığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik önceki gün Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı, tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.