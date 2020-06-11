Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Hayat

Plajlardaki beyaz tehlike: Kuvars tozu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahillerine 'beyaz kum' diye kuvars tozu dökmesine tepkiler sürerken, dış müdahalenin plajlardaki doğal yapıyı bozduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, "Denizdeki yaşamı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bölgelerin üstünün ani olarak farklı malzemelerle kaplanması sonucunda dibe bağımlı olarak yaşayan bitkiler, süngerler ve midyeler gibi omurgasız canlıların üstleri tamamen örtülür. Maalesef yaşamlarını devam ettiremezler" dedi.