Diyarbakır ve Mardin'de 3 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Savur sorumlusu 'Azad' kod adlı terörist olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 10 Eylül 2019, 08:11 Son Güncelleme: 10 Eylül 2019, 08:37 DHA