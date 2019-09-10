Diyarbakır ve Mardin'de 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini, Mardin Artuklu ilçesinde ise düzenlenen operasyonda sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) Azad kod adlı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama:
- "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Mardin’in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) ’Azad’ kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."