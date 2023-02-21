Diyarbakır’da acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı teknik ekipleri, kent genelinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapısal hasar almış acil yıkılması gereken binaları tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı koordinasyonuyla kent merkezinde Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta 20 Şubat itibariyle 35 yapının yıkımına karar verildi.

Bu kapsamda Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit mahallesi Cengizler sokaktaki 9 ve 10 katlı ile 485 sokakta bulunan 10 katlı binanın yıkımına sabah saatlerinde başlandı.

Güvenlik önlemleri alınan yıkımda toz olmaması için ekipler binalara su tuttu.

Diğer acil yıkım kararı verilen binalar ile iş yeri ve camilerin de arasında yer aldığı yapılar sırayla kontrollü bir şekilde yıkımı yapılacak.







