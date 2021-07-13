İki bin nüfuslu mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Çınar İlçe Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, ilçeye bağlı 2 bin nüfuslu kırsal Başaklı Mahallesi, 12 Temmuz tarihi saat 20.00 itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise karantina süresince mahalleye giriş-çıkışların kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalle içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına karar verildiği belirtildi.

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