Gündem İki bin nüfuslu mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
DİYARBAKIR

İki bin nüfuslu mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki bin nüfuslu bir mahalle, artan Covid-19 vakaları sebebiyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındı. Mahallede vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına yönelik uyarıda da bulunuldu.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
Foto/arşiv

Çınar İlçe Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, ilçeye bağlı 2 bin nüfuslu kırsal Başaklı Mahallesi, 12 Temmuz tarihi saat 20.00 itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise karantina süresince mahalleye giriş-çıkışların kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalle içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına karar verildiği belirtildi.

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