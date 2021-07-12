Koronavirüs BioNTechin kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin 100 gün içinde yeni Kovid-19 aşısı geliştirilebiliriz
DÜNYA

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin: 100 gün içinde yeni Kovid-19 aşısı geliştirilebiliriz

Koronavirüs’e karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, ortaya çıkan varyantlarla ilgili konuştu. Virüsün varyantlarla daha dirençli hale geldiğini belirten Türeci ve Şahin, gerekmesi halinde 100 gün içinde yeni bir aşının geliştirilebileceğini söylediler.

Haber Merkezi Diğer
BioNTechin kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin: 100 gün içinde yeni Kovid-19 aşısı geliştirilebiliriz
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci

BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, Fransız Les Echos sitesine açıklamalarda bulundu. T24'ün aktardığı habere göre, Türeci ve Şahin, koronavirüsün etkisinin sürdüğünü ve zamanla daha dirençli hâle gelebileceğini söyledi.

"100 gün içinde mümkün"

Virüsün varyantlar ile daha dirençli bir duruma geldiğini belirten Şahin, "Gerçekten ihtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz" dedi.

Aşının yeni versiyonu geliştiriliyor

İkili, BioNTech aşısının varyantlara karşı yeni bir versiyonunun da Ağustos ayında klinik denemelere başlayacağını belirtti. Şahin, aşının böylelikle Delta varyantına karşı daha iyi performans göstermesine izin verebileceğini belirtti.

120 milyon doz BioNTech geliyor
KORONAVİRÜS
120 milyon doz BioNTech geliyor

"Üçüncü doz gerekebilir"

Türeci, şu an için ise Delta varyantı gibi yeni varyantların ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza 3-4 ay içinde döneceğiz
GÜNDEM
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza 3-4 ay içinde döneceğiz
Abone Ol Google News
Kafatası çöktü

Kafatası çöktü

​Kemiklerini 6 ay boyunca kendi karnında sakladı.
Kardeş kardeşikaranlıkta koymaz

'Kardeş kardeşi
karanlıkta koymaz'

'Barbaroslar'dan nefes kesen ikinci fragman...
İnanılır gibi değil: Sümela’da restorasyon atıkları dereye dökülmüş

​Esed'in ayırdığı baba kız 12 sene sonra kavuştu.

"​Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz."
'Zor ikna ettim'

'Zor ikna ettim'

​Damat gelini süslediği vinçle aldı, görenler telefona sarıldı.

Tokalaşma ile pazarlık başladı

Tokalaşma ile pazarlık başladı

Kurban pazarları da normalleşmeden nasibini aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.