BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin: 100 gün içinde yeni Kovid-19 aşısı geliştirilebiliriz

BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, Fransız Les Echos sitesine açıklamalarda bulundu. T24'ün aktardığı habere göre, Türeci ve Şahin, koronavirüsün etkisinin sürdüğünü ve zamanla daha dirençli hâle gelebileceğini söyledi.

"100 gün içinde mümkün"

Virüsün varyantlar ile daha dirençli bir duruma geldiğini belirten Şahin, "Gerçekten ihtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz" dedi.

Aşının yeni versiyonu geliştiriliyor

İkili, BioNTech aşısının varyantlara karşı yeni bir versiyonunun da Ağustos ayında klinik denemelere başlayacağını belirtti. Şahin, aşının böylelikle Delta varyantına karşı daha iyi performans göstermesine izin verebileceğini belirtti.

KORONAVİRÜS 120 milyon doz BioNTech geliyor

"Üçüncü doz gerekebilir"

Türeci, şu an için ise Delta varyantı gibi yeni varyantların ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini ifade etti.

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