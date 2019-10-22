Gündem Diyarbakırda çayı fazla yazdın kavgası kanlı bitti Biri ağır 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır haberleri: 'Çayı fazla yazdın' kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır'da 'çayı fazla yazdın' kavgası kanlı bitti: Biri ağır 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da çayın fazla yazıldığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada, biri ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi IHA
Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridi çekerek kapattı.
Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridi çekerek kapattı.

Diyarbakır'daki olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, semt pazarında esnaflık yapan M.P. ile kahvede çalışan M.Ö. arasında sabah saatlerinde içilen çayın fazla yazıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

İHA

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Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında tekrar sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Olayda M.P. ve M.Ö. yaralandı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Polis çevrede delil çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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