Gündem Evlat nöbetine katılan aile sayısı 33e yükseldi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 'evlat nöbeti'ne katılan aile sayısı 33'e yükseldi

'Evlat nöbeti'ne katılan aile sayısı 33'e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı. Oğlu İbrahim Coşkun için Erzurum'dan oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin Coşkun, "PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın" dedi. Bu arada evlat nöbetine katılan aile sayısı 33'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Mehmet Emin Coşkun
Mehmet Emin Coşkun

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Terör örgütü tarafından 5 yıl önce 19 yaşındayken kaçırılan oğlu İbrahim Coşkun için oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin Coşkun, oğlunun Muğla'da üniversite okurken dağa kaçırıldığını söyledi.

Muğla'dan tanımadığı bir kişi tarafından arandığını ve oğlunun iki kişi tarafından terör örgütüne götürülmek üzere kaçırıldığını bilgisinin verilmesi üzerine hemen oraya gittiğini işaret eden Coşkun, polis yaptığı araştırmada kendisi ankesörlü telefonla arandığının tespit edildiğini aktardı.

Coşkun, oğlunu bulmak üzere önce Şanlıurfa'ya daha sonra Diyarbakır'a gittiğini belirterek, "5 yıldır haber alamıyorum. PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın. Millet perişan, oturma eylemine devam edeceğim. Bunları lanetliyoruz. Allah belalarını versin." dedi.

24 yıldır oğlunu bekliyor
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24 yıldır oğlunu bekliyor

Çocuğu kaçırılan aileler HDP'den bu fotoğrafla hesap soruyor
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Çocuğu kaçırılan aileler HDP'den bu fotoğrafla hesap soruyor
Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının duvarına astıkları resimle HDP'lilerden hesap soruyor.


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