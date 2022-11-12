Gündem Diyarbakırda patlama 1 ölü 3 yaralı
YEREL GÜNDEM

Diyarbakır'da patlama: 1 ölü 3 yaralı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde alüminyum fabrikasında meydana doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Diyarbakırda patlama: 1 ölü 3 yaralı
Alüminyum fabrikasında patlama

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Sitesi’ndeki Şimşek Alüminyum adlı fabrikanın termik fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Doğal gazla çalışan termik fırın, yaşanan doğal gaz sıkışması sonucu aniden patladı. Patlamanın olduğu yerin yakınında bulunan 1 işçi hayatını kaybetti 3 işçi ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE, güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan, olay yerinde görüntü çekmek isteyen gazeteciler fabrika yetkililerince olay yerinden uzaklaştırılarak görüntü çekilmesine izin verilmedi.

İğneada açıklarında balıkçı teknesinde patlama
GÜNDEM
İğneada açıklarında balıkçı teknesinde patlama

Gaziantep'te inşaat kazı alanında patlama: İki yaralı
GÜNDEM
Gaziantep'te inşaat kazı alanında patlama: İki yaralı
Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray gol oldu yağdı

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
Bunun adı vicdansızlık

Bunun adı vicdansızlık

​Konya'da sokakta battaniyeye sarılı bir haftalık bebek bulundu.
Bakan Soyludan İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin açıklama: Bana açılmış bir dava değil, benim açtığım bir dava da değil

​Altın orana göre inşa edildi: Sanatla matematiğin yoğrulduğu eser.

​Türkiye'den AB'ye sert tepki.

Türkiye'nin en kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dev tatbikat öncesi konuştu.

​Pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti.

​Üç gün tuzlu ve buzlu suda bekletilerek hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.