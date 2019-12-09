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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da PKK'ya ait cephanelik bulundu: Sığınaktan çıkanlar saymakla bitmiyor

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ele geçirilen cephaneliğin, terör örgütü PKK'ya yönelik hendek ve barikat operasyonlarının yapıldığı Sur ilçesinde Ocak 2016'daki operasyondan sonra miktar olarak en fazla yakalanan silah ve mühimmat olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Diyarbakır'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Günler süren takibin ardından çok sayıda adresi belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için hareket geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile jandarmanın da destek verdiği ekipler, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda eğitimli köpekler ile havadan da drone kullanıldı.

DHA
Diyarbakır'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

ARAZİDE KAZI YAPILDI, SIĞINAKTA CEPHANELİK ÇIKTI

Ekipler, baskın düzenledikleri adreslerde arama yaptı. Didik didik aranan adreslerden yer altında sığınak yapılan ekiplerin dikkatini çeken boş bir arazide iş makinesiyle kazı yapıldı. Yapılan kazıda arazinin altında inşa edilen sığınakta, koli bandı ve poşetlerle sarılmış halde cephanelik ele geçirildi. Ekiplerce sığınakta yapılan aramada 100 kilo plastik patlayıcı, 100 roketatar mermisi, 47 el yapımı roket, 4'ü uzun namlulu 12 tüfek, 2 el bombası, roketatar, tabanca, 92 sevk fişeği, 11 elektronik devre, 13 elektrikli kapsül, 4 infilaklı fitil, 5 dürbün, 40 şarjör, uzaktan kumanda ile üzerinde devre ve ampul bulunan kontrol kablosu ele geçirildi. Operasyonda arama yapılan diğer adreslerde ise 2 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 sim kart, 6 hafıza kartı, 2 CD, pil, devre düzenekleri, çok sayıda tabanca ve tüfek mermisi, sırt çantaları, hücum yelekleri, battaniye, kitaplar, not defterleri, naylon poşetler, fotoğraflar, diş fırçaları, diş macunları, örgütsel dokuman, metal parçalar, çakı, bıçak, tornavidalar ve silah kılıfları ele geçirildi. Silah, mühimmat ve malzemelere el konulurken, 20 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA
Diyarbakır'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

SUR'DAN SONRA ELE GEÇİRİLEN EN FAZLA SİLAH VE MÜHİMMAT

  • Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonda ele geçirilen cephaneliğin miktarı da dikkat çekti. Güvenlik güçleri ele geçirilen cephaneliğin, terör örgütü PKK'ya yönelik hendek ve barikat operasyonlarının yapıldığı Sur ilçesinde Ocak 2016'daki operasyondan sonra miktar olarak en fazla yakalanan silah ve mühimmat olduğunu kaydetti.

YURTİÇİNDE SANSASYONEL EYLEM YAPACAKLARDI

İstihbarat birimleri, teröristlerin, silah ve mühimmatlarla yurtiçinde sansasyonel bombalı eylem yapacağını bildirdi.

Silah ve mühimmatların menşei ile nereden getirildiği araştırılırken, düzenlenen operasyonla birçok bombalı saldırı da önlendi.

DHA
Diyarbakır'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

DHA
Diyarbakır'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

DHA
Diyarbakır'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

DHA
Diyarbakır'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

DHA
Diyarbakır'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

DHA
Diyarbakır'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

DHA
Diyarbakır'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
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