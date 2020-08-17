Diyarbakır'daki sosyal deneyi yapan youtuber: Türkiye'nin her köşesi aynı hoşgörüye sahip

Sosyal deney videoları çekerek yayınladıkları bir kanalları bulunan Mert Karakaş (25) ve Burak Tutal(24), Diyarbakır'ın çeşitli yerlerini gezerek, bazı çocuklara, 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' diye sordu. Çocuklardan aldıkları duygulandıran yanıtlar ise, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Tutal ve Karakaş, Diyarbakır'da yaşadıklarını anlattı. Youtuber Mert Karakaş, "Umarım bu video da çok kişiye ulaşır ve örnek olur. Sadece bunu Diyarbakır olarak yorumlamamak lazım, Türkiye'nin her köşesi aynı hoşgörüye sahip" dedi.

OYNAT 00:00 Diyarbakır’da duygulandıran sosyal deney: Anadolu çocukları yine şaşırtmadı Diyarbakır’da tarihi sokaklara giden youtuber Burak Tutal ve Mert Karakaş, bir sosyal deney gerçekleştirdi. Aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklar youtuberlere yardım edince hayatlarının sürpriziyle karşılaştı. BiP'te paylaş

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"ZORDA KALANIN YANINDA OLAN BİR MİLLETİZ"

Sosyal deneyi yapan Youtuber Mert Karakaş, "Biz 1,5 yıldır kanalımıza videolar çekiyoruz. Şaka ve sosyal deney ağırlıklı videolarımız. Bu sosyal deney videomuzda da Türk milletinin, Diyarbakır insanın ne kadar yardımsever olduğunu göstermeye çalıştık. Çok da güzel tepkiler aldık. Zaten daha önce de Diyarbakır'da video çekmiştik. O zaman da güzel geri dönüşler almıştık. O zaman da kimse bizi geri çevirmemişti, evlerine davet etmişlerdi. Bu videoda da farklı bir mizansen ile insanların yanına gittik. Tablet hediye ederek de onları mutlu etmeye çalıştık. Zorda kalanın yanında olan bir millet olduğumuz için, örnek bir video olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel tepkiler aldık Diyarbakır'dan" dedi.

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"ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIK"

"Çocuğun biri simit satıyordu, çok şaşırdı. Ben para biriktirdim ve kendime bin 50 liraya ikinci el bir telefon aldım dedi. Arkadaşım Burak çocuğa tableti uzattığında "şaka yapıyorsun" dediler ve şok oldular. Hatta bir tanesi "Bu çok pahalı, buna gerek yok" dedi. Onların çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Diyarbakır insanının, Türk milletinin dünya çapında örnek bir millet olduğunu düşünüyorum. Bunu gösteren bir deney hazırlamak istedik, bunun için Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır insanlarına karnımızın aç olduğunu, kalacak yerimizin olmadığını söyledik. Onlar da bize yardım ettiler ve biz de onlara ödül olarak tablet bilgisayar verdik. Çok güzel tepkiler aldık. Çok duygulandıran cümleler duyduk. Bir çocuk dedi ki, "Biz beş kardeşiz, seni de abilikten sayarız, gel bize misafir ol." Böyle cümleler duymak insanı çok mutlu ediyor. Umarım bu video da çok kişiye ulaşır ve örnek olur. Sadece bunu Diyarbakır olarak yorumlamamak lazım, Türkiye'nin her köşesi aynı hoşgörüye sahip" diye konuştu

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"FARKLI İLLERDE DE BU TARZ PROJELER YAPACAĞIZ"

Diyarbakır'a giderek bu sosyal deneyi yapmaya nasıl karar verdiklerini anlatan Karakaş, "İzzettin Oral ve Fatih Oral tablet konusunda bize destek oldular. Sonra, nasıl bir proje yapabiliriz diye konuştuk. Çocuklardan yardım istedik, yardım eden çocuklara da tablet hediye ettik. Bu şekilde ortaya çıktı fikir. Nerede yapacağımız konusunda ise, Diyarbakır'da yapsak çok daha iyi olur diye düşündük. Şimdi farklı illerde de bu tarz projeleri yapacağız" şeklinde konuştu.

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"YAŞLARI GENÇ AMA YÜREKLERİ BÜYÜK"

Diyarbakır'daki çocuklara hediye edilen tabletleri satın alan bir kebapçı dükkanının işletmecisi İzzettin Oral ise, "Yaşları genç ama yürekleri büyük. Ne diyeyim ki, gençler bu gibi şeyleri uzun zamandır yapıyordu. Biz ne yapabiliriz derken, oraya gidelim, onlara dokunalım, tablet dağıtalım dedik. 5 çocuğa tablet verdiler ve çok güzel de oldu." ifadelerini kullandı.

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