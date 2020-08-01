On üç bayramdır gözüm yolda

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat özlemiyle karşıladıkları Kurban Bayramı’na hüzünlü girdi. Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için 3 Eylül 2019’da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde 332 gün geride kaldı.

ÇADIRDA EVLAT NÖBETİ

Terör örgütünün kendilerinden kopardığı, büyük emeklerle büyüttükleri evlatlarına kavuşmak için oturma eylemini kararlılıkla sürdüren aileler, Kurban Bayramı’nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü yaşıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemini dönüşümlü sürdüren aileler, çadırda ve evlerinde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

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OĞLUM GELSE ÇİFTE BAYRAM YAŞARIZ

Oğlu Ramazan için eylem yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, HDP il binası önünde evlatları için haklı bir mücadele başlattıklarını söyledi. Bayramda oğlunun yolunu gözleyen Üçdağ, evladından ayrı geçen bayramların hiçbir tadının olmadığını belirtti. Çadırda oturma eylemini sürdüren Songül Altıntaş da 6 yıl önce kaçırılan oğluyla bu bayramı da ayrı geçirdiklerini dile getirdi. Altıntaş, “Oğlum olmadan bayram geçirmek istemiyorum” şeklinde konuştu.

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RABB’İM İNŞALLAH ONU BİZE KAVUŞTURUR

Fatma Akkuş, kızı Songül’ün 6 yıl önce 15 yaşında dağa götürüldüğünü belirterek, evladını çok özlediğini, en büyük dileğinin bayramda kızına kavuşmak olduğunu söyledi. “13 bayramdır gözüm hep yolda. Kızımı çok özledim. Bu bayramı onsuz geçirmek istemiyorum. İnşallah bu bayramda çifte sevinç yaşarız. Rabb’im inşallah onu bize kavuşturur” diyen Akkuş, her bayram öncesi kızına bayramlık aldığını anlattı. Kızının kendisine aldığı küpenin hala kulağında olduğunu söyleyen Akkuş, “İnşallah gelir, birlikte tekrar elbise alırız. Çifte mutluluk yaşarız. Hep bu merakla yaşıyoruz. Kızım bayramda gelirse dünya benim olur. Her şeyi unuturum. Ne acı ne de başka bir dert kalır” ifadelerini kullandı.

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Oğlum kaç, teslim ol

Annelerden Necibe Çiftçi

Şevket Bingöl de 12 bayramdır çocuğuyla görüşmediğini kaydetti. 12 bayramdır bayram yapamadığını dile getiren Bingöl, HDP’nin 14 yaşındaki çocuğunu 6 yıl önce dağa kaçırarak hayatlarını söndürdüğünü belirtti. Bingöl, “Çocuğumun orada ölmesini istemiyorum. Benim çocuğum gelsin, kendi vatanında ölsün. Askerde şehit düşsün. ‘Vatan sağ olsun’ derim.” ifadelerini kullandı.