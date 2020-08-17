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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da maskesiz ve mesafesiz düğün halayı

Diyarbakır'da maske ve mesafesiz düğün halayı

Yapılan çok sayıda uyarıya rağmen koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı düğün görüntülerine her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Son görüntü koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır’dan geldi. Valiliğin aldığı son tedbirlere rağmen vatandaşlar gece geç saatlere kadar düğün yapıp, maskesiz, sosyal mesafe gözetmeksizin tarihi 10 Gözlü Köprüde halay çekti.

Haber Merkezi İHA
Tarihi köprüde sosyal mesafe ve maske zorunluluğunu hiçe sayılmasıyla halay çekildiği görüntülere yansıdı.
Tarihi köprüde sosyal mesafe ve maske zorunluluğunu hiçe sayılmasıyla halay çekildiği görüntülere yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz’da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı.

Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır’da maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiği belirtilmesine rağmen yasaktan dolayı salonda biten düğünün ardından gelin ile damat ve akrabaları ile birlikte Sur ilçesinde bulunan tarihi 10 gözlü köprüye gelerek davul zurna ile halaya durdu.

Düğün halayında sosyal mesafe hiçe sayıldı.

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MASKE VE SOSYAL MESAFE YOK

Çevrede bulunan vatandaşlarında maskesiz düğüne eşlik etmesi üzerine korona virüs adeta cirit attı. Tarihi köprüde sosyal mesafe ve maske zorunluluğunu hiçe sayılmasıyla halay çekildiği görüntülere yansıdı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır’da, İl Hıfzıssıha Kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30’da başlayacak, 22.30’da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00’da başlayıp 15.00’da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır.

Katılımcıların çoğunda maske olmaması ise dikkat çekti.

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Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?

Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı.

Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır” şeklinde alınan kararları açıklamıştı.

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