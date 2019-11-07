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DİYARBAKIR

Diyarbakırlı baba AP üyesinin yüzüne söyledi: Avrupa'nın PKK’ya destek vermesini istemiyoruz

Diyarbakırlı baba AP üyesinin yüzüne söyledi: PKK’ya destek vermeyin

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve 66 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek görüşen AP üyesi Tomas Zdechovsky, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Ailelerden Süleyman Aydın, "Biz onlardan sadece çocuklarımızı istiyoruz. Avrupa Birliği’nden artık terör örgütü PKK’ya destek vermesini istemiyoruz" ifadelerini AP üyesi Tomas Zdechovsky'nin yüzüne karşı söyledi.

Haber Merkezi İHA
AP üyesi Zdechovsky’den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret.
AP üyesi Zdechovsky’den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileleri ziyaret etti. AP üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, ziyarette ailelerle tek tek görüştü.

Görüşme sırasında aileler düşüncelerini AP üyesi Tomas Zdechovsky’ye anlattı. Oturma eylemindeki annelerden Ayşegül Biçer, “Bizler buraya gelen herkesten bizlere destek vermesini istiyoruz. Burada PKK’nın ecdadına başkaldırmış anneler var. Sesimizi duyurun, yeter artık anne yüreği yanmasın" dedi.


Artık sesimizi duysunlar haykırıyoruz buradan


2014 yılında, lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken PKK tarafından kaçırılan ve o tarihte 17 yaşında olan kızı Hayal için 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte Ağrı’dan gelen Süheyla Demir ise, "Küçük çocukla 66 gündür bekliyoruz. Bizde çocuklarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımız neyin bedelini ödüyor? Beş yıldır biz bu acıyı dört duvar arasında yaşıyoruz. Artık sesimizi duysunlar haykırıyoruz buradan. Çocuklarımızı istiyoruz bizlere bir çözüm bulsunlar" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'lı babadan AP üyesine PKK tepkisi
OYNAT 01:05
Diyarbakır'lı babadan AP üyesine PKK tepkisi
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 66 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Evlat nöbeti tutan babalardan biri AP üyesi Tomas Zdechovsky'ye, 'Oğlumu 2015'te Suriye Kobani'ye götürdüler. İki defa Kobani'ye gittim vermediler. Bir oğlum askerde bir oğlum Suriye'de. Avrupa'da insan hakkı varsa PKK'ya çözüm bulsun' dedi.


Avrupa Birliği artık terör örgütü PKK’ya destek vermesin



Ailelerden Süleyman Aydın ise oğlunun 4 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getirerek, "66 gündür buradayız. Onlardan açıklama beklerken il başkanlığını terk ettiler. Çocuklarımızı bunlar dağa götürüyorlar. Bizi her gün tehdit ediyorlar. Bizi öldürmekle tehdit ediyorlar. Bize ’Giderseniz oraya önce çocuklarınızı sonra sizi öldürürüz.’ diyorlar. Biz onlardan sadece çocuklarımızı istiyoruz. Avrupa Birliği’nden artık terör örgütü PKK’ya destek vermesini istemiyoruz” dedi.

Artık PKK’lıları Avrupa’da barındırmasınlar

Aydın bunun üzerine, televizyonda Avrupa’da terör örgütü lehine düzenlenen gösteride polislerin terör yandaşlarını koruduğunu gördüğünü belirterek, "Avrupa Birliği gerçekten insan haklarına değer veriyorsa buyurun 15 yaşındaki çocuğumu kandırıp, zorla dağa götürüyorlar. İnsan hakları nerede? Artık PKK’lıları Avrupa’da barındırmasınlar. Bunların iç yüzünü görsünler" şeklinde konuştu.

AP üyesinden Türkiye'ye teşekkür

  • Sur ilçesinde zarar gören tarihi mekanlarda yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde gördüğünü vurgulayan Zdechovsky, "Kiliselerin onarımını yaptığı için Türk hükümetine teşekkür ediyorum. Kültürel değerlerimize saygı gösterildiğini görmek beni çok mutlu etti. Bu değerlerin korunması için Türk hükümetinin büyük çaba gösterdiğini gördüm" diye konuştu.

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