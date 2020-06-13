DJ'in sır ölümü: Gece çocuklarıyla oynadı, sabah eşi cesedini buldu

Kepez ilçesinde yaşayan Mahir Kıvrak (43), akşam saatlerinde duş almak için evin teras katındaki küvete girdi. Bu sırada çocuklarını alıp uyumaya geçen Kıvrak’ın Avusturya uyruklu eşi Anna Kıvrak, sabah uyanınca kahvaltıya çağırmak için gittiği eşini, banyoda küvet içerisinde hareketsiz bir şekilde gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik çarpmış olabilir

Eve gelen sağlık ekipleri, Kıvrak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Kıvrak’ın bulunduğu küvetin elektrik aksamıyla çalışan modern bir küvet olduğu belirtildi.