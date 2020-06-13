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Gündem DJin sır ölümü Gece çocuklarıyla oynadı, sabah eşi cesedini buldu
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DJ'in sır ölümü: Gece çocuklarıyla oynadı, sabah eşi cesedini buldu

Antalya’da DJ’lik yapan ve DJ Kenzo olarak bilinen 43 yaşındaki Mahir Kıvrak küvette eşi tarafından ölü bulundu. İki yaşlarında ikiz çocuğu bulunan DJ’nin ölümü, karısı ve yakınlarını yasa boğdu.

Haber Merkezi İHA
Kıvrak'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsiyle belirlenecek.
Kıvrak'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsiyle belirlenecek.

Kepez ilçesinde yaşayan Mahir Kıvrak (43), akşam saatlerinde duş almak için evin teras katındaki küvete girdi. Bu sırada çocuklarını alıp uyumaya geçen Kıvrak’ın Avusturya uyruklu eşi Anna Kıvrak, sabah uyanınca kahvaltıya çağırmak için gittiği eşini, banyoda küvet içerisinde hareketsiz bir şekilde gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik çarpmış olabilir

Eve gelen sağlık ekipleri, Kıvrak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Kıvrak’ın bulunduğu küvetin elektrik aksamıyla çalışan modern bir küvet olduğu belirtildi.

  • İkiz çocuğu bulunan Kıvrak’ın otellerde uzun süredir DJ olarak çalıştığı ve DJ Kenzo olarak bilindiği öğrenildi. Mahir Kıvrak’ın cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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