DMM'den İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama: Herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmamaktadır

"Tüm afet grubu temsilcilerinin AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikali sağlanmıştır. İstanbul İl AFAD, ilçe jandarma, emniyet birimleri ve diğer görevli ekipler sahada tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmamaktadır.

Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız

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