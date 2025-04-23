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DMM'den İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama: Herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmamaktadır

DMM'den İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama: Herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmamaktadır

15:4223/04/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),

sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 12.49'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de hissedildiği belirtildi.


"İstanbul İl AFAD, ilçe jandarma, emniyet birimleri ve diğer görevli ekipler sahada tarama çalışmalarını sürdürmektedir"

Saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) devreye alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tüm afet grubu temsilcilerinin AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikali sağlanmıştır. İstanbul İl AFAD, ilçe jandarma, emniyet birimleri ve diğer görevli ekipler sahada tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmamaktadır.
Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız
.
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."


#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#DEPREM
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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