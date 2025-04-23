DMM'den İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama: Herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmamaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),
sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 12.49'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de hissedildiği belirtildi.
"İstanbul İl AFAD, ilçe jandarma, emniyet birimleri ve diğer görevli ekipler sahada tarama çalışmalarını sürdürmektedir"
Saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) devreye alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: