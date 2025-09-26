Yeni Şafak
Doğa yürüyüşünde yaralandı: UMKE ekipleri seferber oldu

00:3626/09/2025, Cuma
DHA
Kurtarılan yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybedip düşen vatandaşın ayağı zedelendi. İhbar üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, yaralı vatandaşı iki saatlik operasyonla kurtardı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybedip, düşünce ayağı zedelenen Evren Ö., mahsur kaldığı bölgeden ekipler tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.40 sıralarında Bel Mahallesi Yediburun mevkisinde meydana geldi. Arkadaşları ile dağlık alanda yürüyüş yapan Evren Ö. (41) dengesini kaybederek düştü. Ayağından yaralanan Evren Ö., bulunduğu noktada mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ve UMKE sevk edildi. Ekiplerce yaklaşık 2 saatte yapılan çalışmanın ardından Evren Ö. Kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Evren Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.





