Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Av tutkusunun sonu dehşetle sonuçlandı: Annesini av tüfeğiyle öldürdü

Av tutkusunun sonu dehşetle sonuçlandı: Annesini av tüfeğiyle öldürdü

22:4024/09/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
22 yaşındaki şahsın tüfekle başından vurduğu annesi olay yerinde hayatını kaybetti.
22 yaşındaki şahsın tüfekle başından vurduğu annesi olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'da 22 yaşındaki şahıs, evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Ancak annesi oğluna karşı çıkarak ava gitmesini istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada şahıs, av tüfeğiyle annesini başından vurarak öldürdü.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Soner Sivrikaya (22), ava gitmesini istemeyen annesi Durgül Sivrikaya’yı (61), çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Köyceğiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Soner Sivrikaya, evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Anne Durgül Sivrikaya ise oğluna karşı çıkınca ikili arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Soner Sivrikaya, av tüfeğiyle annesini başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde anne Sivrikaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, Soner Sivrikaya’yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



#Muğla
#Köyceğiz
#Av Tüfeği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı İKM alımı sonuçları 2025: Açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı sonuçları son durum