Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Menteşe’de korkutan kaza: 2’si ağır 4 yaralı

Menteşe’de korkutan kaza: 2’si ağır 4 yaralı

22:5420/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe’ye bağlı Devetaşı mevkiinde, 48 KN 141 plakalı araç ile 48 AR 471 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 Kaza sırasında otomobillerden birinden düşerek uçuruma yuvarlanan bir vatandaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Muğla
#Menteşe
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?