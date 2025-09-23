Düzensiz göçmenleri Cennet Adası’na bırakıp gittiler

Marmaris ilçesinde Cennet Adası mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kara üzerinde bulunan 16 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı.