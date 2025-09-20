Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Yalova'da göçmen kaçakçılığı: 4 tutuklama

Yalova'da göçmen kaçakçılığı: 4 tutuklama

15:4220/09/2025, السبت
DHA
Sonraki haber
Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi
Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi

Yalova'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve çevre illerde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik çalışmalarında, Ro-Ro Terminali’ne giriş yapmak isteyen ve şüpheli olduğu değerlendirilen TIR’ı aradı.

Aramalarda Türk vatandaşı olan S.K., M.K. ve yurda kaçak yollarla giren Iraklı R.J.A.A ile araç sürücüsü M.S.'yi gözaltına alındı. İncelemelerinde S.K. ve M.K.'nin, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yurt dışı çıkış yasakları bulunduğu ve bu nedenle illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şebekenin 15 bin avro karşılığında illegal yollarla Avrupa’ya geçirdikleri tespit edildi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, insan kaçakçılığı yapan şebekenin organizatörlerinin H.A., M.Ç., A.Ş. ve M.E.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, 15 bin avro karşılığında göçmenleri TIR’larla kara yolundan ya da sahte belgelerle hava yolundan yurt dışına çıkardıkları, bazı kişileri ise önce legal yollarla Balkan ülkelerine gönderip ardından illegal yollarla Avrupa’ya geçirdikleri tespit edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izninin ardından Yalova ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da dijital materyaller ve farklı kişilere ait pasaportlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak yollardan yurt dışına gitmek isteyen Irak vatandaşı R.J.A.A. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, M.E.T., A.Ş. ve M.Ç. ve araç sürücüsü M.S. tutuklandı. Yalova Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.





#Yalova
#göçmen kaçakçılığı
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
16.881 TL maaş alan emekliye yeni zam tablosu: SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı için zam senaryoları belli oldu