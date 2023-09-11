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Doğa’da yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Türkiye'de 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen 2023-2024 eğitim-öğretim yılına "merhaba" dedi. Yurt genelinde 100'ü aşkın kampüsü bulunan Doğa Kolejinde de ilk gün heyecanı yaşandı. Doğa'nın mutlu çocukları uzun bir aranın ardından okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu.

16:15 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Doğa’da ilk ders zili çaldı.

Doğa’da ilk ders zili çaldı.

Eğitimde fark yaratan içerikleriyle 2002’den bu yana Türkiye’de eğitime yön vererek lider kurum olmayı başaran, ebeveynlerin güvenle en kıymetli varlıkları çocuklarını emanet ettiği, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş bir eğitim sunan ve Can Eğitim Grubu çatısı altında Türkiye’nin en köklü ve yenilikçi vakıf üniversitelerinden İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte yer alan Doğa Koleji; 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerine sağladığı temel eşitlik ilkesiyle Türkiye’nin dört bir yanında dünya standartlarında eğitim vermeye, uluslararası vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık bireyler yetiştirmeye devam ediyor.


Doğa Kolejinde okulun ilk gün coşkusu doyasıya yaşandı. Türkiye genelindeki 100’den fazla kampüste binlerce öğrenci, yaz tatilinin ardından okullarına kavuştu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, okul yöneticilerinin konuşmaları ve şiirlerle açılan okullarda öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin ilk gün heyecanı görülmeye değerdi. Okul açılış törenine Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü ve Doğa yöneticileri de katıldı.



Okulun ilk günü için mesaj yayımlayan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can şu sözlere yer verdi:

“Bugün, öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim-öğretim yılına daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin ışıldayan gözleri ve aydınlık yüzleri hepimizin motivasyon kaynağı, en değerli rehberi… Velilerimizin güveni ve öğretmenlerimizin desteği ile Atatürk’ün gösterdiği çağdaş Cumhuriyet yolunda geleceği aydınlatan güçlü liderler yetiştireceğiz. Sarf edilen emekler ve gösterilen üstün gayretler; hepimizin gurur duyabileceği ortak başarılar, aydınlık yarınlarımız içindir. Cumhuriyetimizin 100. yılında göğsümüzü kabartacak nice başarılara.

21 yılda eğitimde elde ettiğimiz ve bundan sonraki yıllarda da elde edeceğimiz başarılarda, kalbiniz ve emeğinizle yanımızda olduğunuz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılımızın verimli ve sağlıklı geçmesi temennisiyle tüm Doğa ailemize başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum”




#Doğa Koleji
#eğitim
#okul
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