Doğa’da yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

21 yılda eğitimde elde ettiğimiz ve bundan sonraki yıllarda da elde edeceğimiz başarılarda, kalbiniz ve emeğinizle yanımızda olduğunuz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılımızın verimli ve sağlıklı geçmesi temennisiyle tüm Doğa ailemize başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum”