Doğu Akdeniz için korkutan uyarı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor

Doğu Akdeniz bölgesinde son 1 ayda yüzlerce küçük ölçekli deprem meydana geldi. 3 gün önce ise Doğu Anadolu Fay Hattı’nın Bingöl-Karlıova-Erzincan arasındaki küçük bir kanadının kırılması sonucu Bingöl’de 5.8 büyüklüğünde deprem ardından da yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.

İHA Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Melih Baki açıklama yaptı.

Akdeniz Bölgesi’ndeki yer altı hareketleriyle ilgili çalışmalar ve değerlendirmeler yapan JMO Adana Şube Başkanı Melih Baki, dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinin yaşandığı, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, birkaç kez yerle bir olan Doğu Akdeniz için uyarıda bulundu.

GÜNDEM Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha

“Afrika Levhası’nın geliş hızı arttı”

Afrika Levhası’nın 4-5 sene önce yılda 2.5 cm hareket ettiğini ancak son dönemlerde artık yılda 6 cm hareket ettiğini kaydeden Baki, “Türkiye’de riskli 3 bölge var. Birincisi Marmara, ikincisi Ege, üçüncüsü ise Adana’nın bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesi. Yaşadığımız bölgeye 2 tane önemli levha geliyor. Biri Afrika, diğeri Arap Levhası. Bingöl’de olan deprem burayı tetiklemez ama çok önemli bir sürecin içerisindeyiz. Dikkat edilmesi gerekir. Deprem olacak ve 24 saat izleniyor. 4-5 yıl önce Afrika Levhası’nın bize geliş hızı 2,5 santimetreyken şimdi 6 santimetre hızla geliyor. Bu çok önemli bir veri. Eğer Etna Yanardağı harekete geçerse basınç azalması olur ve o zaman bu hız 7 ise 6’ya düşer. Bingöl’de olan deprem de Doğu Anadolu Fay Hattı’nın uzantısı içerisinde olan bir depremdir” diye konuştu.

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“6 ve üzeri deprem bekleniyor”

Doğu Akdeniz’de yaşanabilecek 6 ve üzeri bir deprem beklediklerinden bahseden Baki, “Bu depremin büyüklüğü kıracağı faya bağlıdır. Fay dediğiniz zaman tek bir hat değildir. Ana fayı kırarsa eğer büyük depremler olacaktır. 6 şiddetinin üzerinde depremler bekliyoruz. Ama şu anda izliyoruz. 1998 Adana depreminde 23 gün önceden o kırılacak fayı ilgili makamlara bildirmiştik ama önlem almadılar. Depremi 24 saat izleyen yerlerin bu konuda ön planda olması lazım. Deprem olacak ama asıl konuşmamız gereken deprem öncesi önlemler. Depreme karşı yapı tasarımı çok önemli” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 Bingöl’de deprem sonrası heyelan anı kameraya yansıdı Bingöl'de artçı sarsıntıda meydana gelen heyelan sonucu kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı. Heyelan anı ise AKUT ekibinin kamerasına yansıdı. Olay anını görüntüleyen AKUT ekibi ve karşıdan gelen bir araç toprak altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O sırada ekipte yer alan görevliler panikle kaçarken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

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OYNAT 00:29 Bingöl'de sabah 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı kamerada Bingöl 'ün Karlıova merkezli meydana gelen 5.6'lık ikinci büyük depremin iki köyde bazı evlerde kısmı hasarlar oluştuğu bildirilirken, o anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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