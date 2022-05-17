Gündem Doğu Akdeniz ile İç Anadolunun güneydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
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Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Haber Merkezi AA
Doğu Akdeniz ile İç Anadolunun güneydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de Mersin çevreleri, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir çevreleri, Karaman ile Konya'nın güney ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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