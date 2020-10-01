Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Navtex gerilimi devam ediyor. Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi. NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacak. Yapıla açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz’de deniz muhafızı harekatı icra etmektedir. Denizdeki şüpheli tutumlar veya risk altındaki personel hakkında sağlayabileceğiniz her türlü bilgi hayat kurtarabilecektir. NATO unsurları tarafından çağrı yapıldığında sorulacak soruları cevaplamanız ile sağlayacağınız işbirliği ve yardım takdirle karşılanacaktır. Herhangi bir şüpheli faaliyet veya bilgiyi NATO savaş gemilerine ya da NATO gemi trafik merkezine bildiriniz."

Navtex nedir? Navtex neden ilan ediliyor?

Navtex ilan etmek, bir ülkenin tatbikat ya da sondaj faaliyeti gerçekleştireceği sahalara girilmemesi konusunda yaptığı bir ön uyarı anlamı taşıyor. Navtex sistemi ise denizcilere çalışma yapan sahalar hakkında bilgi veren bir haberleşme cihazı olarak tanımlanıyor.

DÜNYA Türkiye iki bölgede Navtex ilan etti: Navtex nedir, neden ilan ediliyor?

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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