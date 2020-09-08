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Gündem Bakan Çavuşoğlundan flaş açıklama Yunanistan kendine güveniyorsa gelsin
POLİTİKA

Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ile gerilim için Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Yunanistan kendine güveniyorsa gelsin

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Yunanistan kendine güveniyorsa gelsin!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili yaptığı önemli açıklamada, Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına cevap vererek 'Yunanistan kendisine güveniyorsa, cesareti varsa gelsin masaya otursun. Haklı olduğunu orada herkesin önünde söylesin. Tabi bizim de söyleyeceklerimiz var zaten Yunanistan’ın da korktuğu bu' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Yunanistan son zamanlarda gerek NATO’da gerek AB içinde tüm inisiyatiflere hayır diyerek diyalogtan yana olmadığını net bir şekilde söylemiştir. Biz tüm inisiyatiflere destek verdik ve diyaloğa açık olduğumuz net bir şekilde söyledik.

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YUNANİSTAN YANAŞMIYOR

  • Biz açıklamamızla NATO’nun teklifini desteklediğimizi bir kez daha söyledik ama Yunanistan reddetti. Biz tezlerimizi çok güzel bir şekilde anlatıyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde anlatıyoruz. Tartışmalı bölgeler çok var dünyada biz o sorunlar nasıl çözülmüş hepsini anlatıyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor.

Sahada ve masada üstünlük sağlayamadıkları için psikolojik üstünlüğü de kaybettikleri için sürekli agresif bir tutum sergiliyorlar. Yunanistan samimi değil, AB ülkeleri de bu tutumlarından artık bezdi.

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YUNANİSTAN'IN KORKTUĞU BU

Yunanistan ve Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamaları bizi şaşırtmıyor ama ibretlik. Bugün teröristler Yunanistan sokaklarında rahatça dolaşıyor. Biz de böyle birisi var mı müsaade etmeyiz biz.

  • Yunanistan kendisine güveniyorsa cesareti varsa gelsin masaya otursun haklı olduğunu orada herkesin önünde söylesin tabi bizim de söyleyeceklerimiz var zaten Yunanistan’ın da korktuğu bu.

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