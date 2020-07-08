Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı! Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin hava durumu Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı Meteorolojinin son dakika haca durumu değerlendirmelerine göre, bugün Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli, yarın da Rize ve özellikle Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Merkezi 08 Temmuz 2020, 13:00 Son Güncelleme: 08 Temmuz 2020, 13:14 AA