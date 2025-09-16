Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 27 ülkeye su ürünü ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 27 ülkeye su ürünü ihraç edildi

11:1116/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.
Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.

Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde Rusya başta olmak üzere 27 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden 8 ayda 27 ülkeye 20 bin 47 tonluk su ürünü ihraç edildiğini söyledi.


İhracattan 134 milyon 553 bin 155 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, "Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde ise 126 milyon 873 bin 900 dolarlık su ürünü dış satımı yapılmıştı. Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı." dedi.


EN FAZLA JAPONYA'YA İHRACAT YAPILDI

Kobya, Rusya'nın 62 milyon 405 bin 11 dolarla ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:


"Bu ülkeyi 21 milyon 185 bin 606 dolarla Japonya, 18 milyon 435 bin 663 dolarla Belarus takip etti. Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı Bulgaristan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Yunanistan, Avusturya ve Endonezya'ya bu dönem su ürünleri satıldı."


Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna işaret eden Kobya, söz konusu ihracatın yılı çok daha iyi seviyelerle tamamlayacağına inandığını ifade etti.





#Doğu Karadeniz
#İhracat
#ocak-ağustos dönemi
#Su ürünü
#Trabzon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Benzine, motorine (mazota) zam ya da indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 16 Eylül 2025