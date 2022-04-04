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POLİTİKA

Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında İYİ Parti'ye çok sert eleştirilerde bulundu. İYİ Parti'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın projesi olduğunu savunan Perinçek, Genel Başkan Meral Akşener'in de bu görev için hazırlandığını öne sürdü. Perinçek, Akşener ile ilgili "Gençliğinden beri İzmit ve Sapanca'da FETÖ ile birlikte hareket eden, FETÖ'ye adam taşıyan, örgütçülük yapan bir özelliği var." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖye adam taşıdı
​Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti'nin bir operasyon partisi olduğunu ifade eden Perinçek, "Yani İYİ Parti bir takım ülkesini seven insanların kurduğu bir parti değildir. İYİ Parti doğrudan doğruya Biden'ın Tayyip Erdoğan'ı devirme ve Türkiye'yi kaosa sürükleme planında görev yüklenmiş bir organizasyondur." dedi.

"AKŞENER FETÖ'YE ADAM TAŞIDI"

"Ve bu görev de uygun bir lidere verildi. Zaten Meral Akşener bu görevin içinden geliyor." diyen Perinçek, "Akşener gençliğinden beri, İzmit ve Sapanca'da FETÖ ile birlikte hareket eden, FETÖ'ye adam taşıyan, örgütçülük yapan bir özelliği var." ifadelerini kullandı.

​Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı
OYNAT 02:34
​Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında İYİ Parti'ye çok sert eleştirilerde bulundu. İYİ Parti'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın projesi olduğunu savunan Perinçek, Genel Başkan Meral Akşener'in de bu görev için hazırlandığını öne sürdü. Perinçek, Akşener ile ilgili 'Gençliğinden beri İzmit ve Sapanca'da FETÖ ile birlikte hareket eden, FETÖ'ye adam taşıyan, örgütçülük yapn bir özelliği var.' ifadelerini kullandı.

"TÜRK ORDUSUNUN İÇİNE KULAK YERLEŞTİRDİ"

Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hanımefendi birden bire nerede görüldü? İçişleri Bakanlığında. İçişleri Bakanlığındaki icraatleri ne? Türk ordusunun içine kulak yerleştirmek. Türk ordusunun içine CIA'den başka kim kulak yerleştirir? Türk ordusunu düşmandan başkası dinler mi? Düşman adına Türk ordusunun içine kulak yerleştirdi.

Ondan sonra kalktı EGM'nin istihbaratının başına kapıları falan kırarak neredeyse bir takım adamlar getirdi. Şimdi o adamlar FETÖ'den içeride yatıyor. Ergenekon Balyoz olaylarında başta olan adamlar Akşener'in yerleştirdiği adamlar."

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