Doğu Perinçek'ten 'Aleviliği din gibi gösteren' İmamoğlu'na tepki: Bu bir Amerikan projesidir, o fitneci resmi derhal toplanmalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İBB'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara gönderdiği kitapla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Alevi vatandaşlarımız Müslümandır, Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görülmesini kesinlikle kabul etmezler. Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Bu bir Amerikan projesidir." ifadesini kullanan Perinçek, Alevi vatandaşların Muhammedi ve Müslüman olduğunu vurguladı.

İBB'nin konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini ifade eden Perinçek, bunların hiçbirinin çocuklara hitap etmediğini belirtti.

Perinçek, "Sonuç itibarıyla Türkiye'nin içine girdiği bu koşullarda, ABD'nin hesabına bazı sonuçlar üretme hayalleri var, planlar var, fesatlar ve fitneler var. Türkiye bugün ayrışmayacaktır, kenetlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Alevilik, İslam içindedir, ayrı bir din değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Aleviliği ayrı bir din gösteren o fitneci resmi derhal toplamalı ve kamuoyu önünde düzeltme yapmalıdır. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) April 25, 2020

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