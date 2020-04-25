İmamoğlu’ndan büyük skandal: Alevilik çocuklara 'din' diye sunuldu

Kitaptaki çizim, “Alevilik çocuklara İslamiyetten ayrı bir dinmiş gibi gösteriliyor” eleştirilerine neden oldu.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yeni bir skandala daha imza attı.

İBB tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan ve çocuklara gönderilen paketlerde yer alan “Cumhuriyet ve Demokrasi” adlı kitapta açıkça sivil itaatsizlik çağrısı yapıldı, Alevilik İslam’dan ayrı bir dinmiş gibi resmedildi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocukları da siyasete alet etti. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye başkanlığı döneminde bastırılan ve 2 yıl önce İstanbul Valiliği tarafından sakıncalı olduğu gerekçesiyle okullarda dağıtımı durdurulan kitap, bu yıl da İBB tarafından binlerce çocuğa dağıtıldı. Skandal kitaptaki bazı resimler adeta sivil sivil itaatsizliği özendirici nitelikte. Kitaptaki bir resimde gençlerin ellerinde, “Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma” yazılı dövizler taşıması da dikkati çekti.

SANDIK YETERLİ DEĞİLDİR

İmamoğlu’nun binlerce çocuğa gönderdiği kitapta en dikkat çeken bölümlerden biri de “Demokrasi İçin ‘Sandık’ Şarttır Ama Yeterli Değildir” kısmı oldu. Kitaptaki bu bölümde, “Yöneticilerin seçimle belirlenmesi, demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur ancak demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Bir rejimin demokrasi olabilmesi için, özgür ve dürüst seçimlerin yanı sıra kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, çoğulcu ve katılımcı bir siyasi ve sosyal yapı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yöneticilerin hesap verilebilir olmaları gibi ilkelerin de hayata geçirilmesi gerekir. Seçimle gelmiş olmak, yöneticilere demokrasinin temel ilkelerini ihlal etme, rafa kaldırma hakkını vermez” ifadeleri yer aldı.

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ALEVİLİK DİN GİBİ GÖSTERİLDİ

Yüz bin çocuğa dağıtılan kitaptaki diğer bir skandal da Aleviliğin ayrı bir dinmiş gibi resmedilmesi oldu. Kitapçığın ‘Din ve Vicdan Özgürlüğü’ bölümünde kullanılan çizimde İslamiyeti temsilen hoca, Hristiyanlığı temsilen rahip, Yahudiliği temsilen de hamam resmedildi. Aynı çizimde bir Alevi dedesinin de yer alması dikkat çekti. Çizim “Alevilik çocuklara İslamiyetten ayrı bir dinmiş gibi gösteriliyor” eleştirilerine neden oldu.