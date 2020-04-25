Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan'da çocuklara gönderilen hediye kolileri içindeki kitapta Aleviliğin ayrı bir din gibi resmedilmesinin, Alevileri incittiğini belirtti.

Özdemir, ulu önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlarken üzücü bir olayla karşılaştıklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yüz bin çocuk için bastırdığı kitapta Aleviliğin ayrı bir dinmiş gibi gösterildiğini kaydeden Özdemir, kitaptaki din adamlarını resmeden çizimde İslamiyet, Hristiyanlık, Alevilik ve Yahudilik yazıldığını, Alevililiğin genç zihinlere İslamiyetten ayrı bir din gibi anlatılmasının son derece yanlış olduğunu belirtti.

GÜNDEM İmamoğlu’ndan büyük skandal: Alevilik çocuklara 'din' diye sunuldu

Kitaptaki çizim, “Alevilik çocuklara İslamiyetten ayrı bir dinmiş gibi gösteriliyor” eleştirilerine neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncelikle Alevi toplumu tarihini okuması ve "Alevilik nedir" diye bir araştırma yapması gerektiğini savunan Özdemir, şunları kaydetti:

"İmamoğlu, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Şücaaddin Veli'nin, Hasan Dede Veli ve Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatlarını bir okusun. Ondan sonra Alevi toplumuyla ilgili bir fikir yürütsün. İmamoğlu, terör örgütleriyle iç içe olan sözde Alevi dernek ve vakıflarından akıl alıyorsa, yanlış yapmaktadır. Bu ülkenin polisini, askerini, hakimini, savcısını, öğretmenini katleden PKK ile içli dışlı olan bu vakıf ve kuruluşlar Aleviliği temsil edemez. Türkiye'de yaşayan nüfusu 13 milyonun üzerinde olan Alevi toplumunu ramazan günü bu kadar üzmek kimsenin haddine değildir."

Aleviler olarak İmamoğlu'nu kınadıklarını belirten Özdemir, bin yıllık Alevi toplumunun nefret söylemiyle ayrı bir dinmiş gibi gösterilemeyeceğini, buna kimsenin hakkı ve haddi olmadığını söyledi.

Özdemir, "Alevilik İslamiyet'in özüdür. Biz Türk'üz, Müslümanız, Aleviyiz. Aleviler provake edilemez" dedi.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Özdemir, vakıf olarak pazartesi günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ekrem İmamoğlu hakkında halkı kin ve nefrete sürüklediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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"Bir din alimi değil, bir Alevi dedesi değil. Şu zor günlerimizde, bütün insanlarımızın evde oturduğu dönemde herkes sağlığıyla uğraşırken, bu yapılanlar çok yanlıştır" diye konuşan Özdemir, bu ülkede yaşayan Alevilerin de ülkenin sahipleri olduğunu ifade etti.

Özdemir, CHP yetkililerinden gerekeni yapmalarını, İmamoğlu'ndan ise Alevilerden özür dilemesini beklediklerini belirtti.

Genel Başkan Özdemir, tüm İslam aleminin ramazan aynını tebrik ettiğini de vurguladı.