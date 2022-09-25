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POLİTİKA

Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Doktorlar, özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Beyaz Reform, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktis yasası düzenlemeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Haber Merkezi AA
Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.

Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.

Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği doktorlar, kendilerine yönelik son dönemde hayata geçen düzenlemeler dolayısıyla memnuniyetlerini ifade etti.

Hekimler, özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Beyaz Reform'un yanı sıra sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktis yasası düzenlemeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve Sağlık Bakanlığının bu yıl yapacağı 85 bin personel alımının 32 bininin tıbbi sekreter kadrosuna ayrılmasının da kendilerini memnun ettiğini belirten doktorlar, özellikle tıbbi sekreter alımı sayesinde iş yüklerinin azalacağını, bu sayede hastalarına daha uzun zaman ayırabileceklerini dile getirdi.

Doktora sürpriz doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında İç Hastalıkları Asistan Doktoru Ali Nail Yağcı'nın eşi, İç Hastalıkları Asistan Doktoru Fatma Aktaş Yağcı için düzenlediği sürpriz doğum günü kutlamasına da katıldı.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sağlık çalışanları ve vatandaşları geri çevirmeyen Erdoğan, yabancı ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Topaloğlu'nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin kafeterya bölümünde "Sigara içmeyenler içenlere örnek olsun." tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çam Sakura Hastanesi'ne sürpriz ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çam Sakura Hastanesi'ne sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çam Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Akşam saatlerinde gerçekleşen hastane ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta yakınları ve hastane personeliyle bir araya gelerek sohbet etti.


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