Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.

Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.

Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği doktorlar, kendilerine yönelik son dönemde hayata geçen düzenlemeler dolayısıyla memnuniyetlerini ifade etti.

Hekimler, özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Beyaz Reform'un yanı sıra sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktis yasası düzenlemeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve Sağlık Bakanlığının bu yıl yapacağı 85 bin personel alımının 32 bininin tıbbi sekreter kadrosuna ayrılmasının da kendilerini memnun ettiğini belirten doktorlar, özellikle tıbbi sekreter alımı sayesinde iş yüklerinin azalacağını, bu sayede hastalarına daha uzun zaman ayırabileceklerini dile getirdi.

REKLAM

Doktora sürpriz doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında İç Hastalıkları Asistan Doktoru Ali Nail Yağcı'nın eşi, İç Hastalıkları Asistan Doktoru Fatma Aktaş Yağcı için düzenlediği sürpriz doğum günü kutlamasına da katıldı.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sağlık çalışanları ve vatandaşları geri çevirmeyen Erdoğan, yabancı ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Topaloğlu'nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin kafeterya bölümünde "Sigara içmeyenler içenlere örnek olsun." tavsiyesinde bulundu.





GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan işveren ve çalışanlar için duyurdu: Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı müjdesi