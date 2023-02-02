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Dokuz ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

17:29 . 2/02/2023 Perşembe
DHA
Arşiv

Arşiv

Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Hollanda Başkonsolosluğu'nun ardından Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu da kapatıldı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu duruma yönelik bir açıklama yaptı ve 'Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülmektedir.' diyerek 15 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını açıkladı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya ve İsviçre'nin Türkiye'deki konsolosluklarını kapatmasına tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsveç'te, ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan 21 Ocak'ta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmış, söz konusu eylem dünya Müslümanlarının ve Ankara'nın sert tepkisini çekmişti. Olayın ardından İstanbul'daki İsveç Büyükelçiliği önünde de protesto gösterisi yapılmıştı. Paludan'a destek vermek isteyen ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld de Lahey kentinde yaptığı eylemde Kuran yırtmıştı. Art arda yapılan eylemler üzerine herhangi bir saldırı tehdidine karşı önlem almak istediklerini bildiren Hollanda, İngiltere, Almanya, Belçika ve Fransa, İstanbul'daki konsolosluk binalarının "artan güvenlik tehdidini" gerekçe göstererek kapatmıştı.





#dışişleri Bakanlığı
#konsolosluk
#ülke
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