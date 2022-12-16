Dolandırıcılar yaşı çiftin 'Umre' için biriktirdikleri altın ve parayı çaldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünde meydana geldi. Köyün muhtarı Bektaş Candan'ın evine giden ve evde o an yalnız olan Hanife Candan'a, kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, "Dul bir kadını öldürdüğünüz tespit edildi. Birazdan sizi ekipler almaya gelecek" diyerek güvence bedeli adı altında evde bulunan altınları ve paraları istedi.

EŞİNE HABER VERMESİNİ ENGELLEDİ

Telefon ile eşine haber vermek isteyen Hanife Candan'a engel olan şüpheli, daha ısrarcı davranarak paraları tekrar istemesi üzerine, Hanife Candan yaşadığı korku ile evde bulunan 40 bin TL nakit ile yaklaşık 35 bin TL değerindeki altını teslim etti. Altınları ve paraları alan kişi yürüyerek köyü terk ederken, yolda karşılaştığı bir kişiden ise kendisini ilçe merkezine götürmesini istedi. İşinin olduğunu söyleyerek götüremeyeceğini söyleyen Muharrem Dalmaz isimli kişi, şüphelinin yürüyerek kayıplara karıştığını söyledi. Çalınan para ve altını, çiftin umreye gitmek için biriktirdiği öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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