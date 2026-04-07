Dolandırıcılık ağına operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, sahte kimlik, tablet, 3 bin 800 dolar ve 440 manat ele geçirildi.