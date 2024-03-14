Dolandırıcının yöntemi 'pes' dedirtti: Yaşlı çift hayatının şokunu yaşadı

Bolu'da kendisini 'polis' olarak tanıtan Gürcan A. (25), FETÖ bahanesi ile arayıp, para istediği Mustafa Oruç'u (64) kandıramayınca eşi Fatma Oruç'a (62) ulaşıp, 20 bin TL'sini dolandırdı. Oruç çifti şikayetçi olurken, firari sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.
Mustafa ile eşi Fatma Oruç'u 1 yıl önce telefonla arayarak kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, FETÖ üyelerinin kendilerine ait bilgileri ele geçirdiğini ve bundan kurtulmak için acil para göndermelerini istedi. Mustafa Oruç, arayan kişiye göndereceği polis nezaretinde parayı ileteceğini söyledi. Bunun üzerine telefondaki kişi, bu kez Oruç'un eşi Fatma Oruç'u aradı. Şüpheli, Fatma Oruç'a "Kocan şimdi Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nda yakalanan kişileri tespit ediyor. Ona ulaşamazsınız" diyerek 20 bin TL istedi. Fatma Oruç da banka aracılığıyla şüphelinin hesabına 20 bin TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan çift, şikayetçi oldu.
10 yıla kadar hapis istemi
Soruşturma kapsamında şüphelinin Gürcan A. olduğu tespit edildi. Gürcan A. hakkında 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunun söylenmesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Oruç çifti hazır bulundu, firari sanık Gürcan A. katılmadı.
'Söylediklerine inandım'
Mahkeme, şüpheli hakkında yakalama ve zorla getirilme kararı verirken, duruşma ertelendi.