Dolandırıcının yöntemi 'pes' dedirtti: Yaşlı çift hayatının şokunu yaşadı

Bolu'da kendisini 'polis' olarak tanıtan Gürcan A. (25), FETÖ bahanesi ile arayıp, para istediği Mustafa Oruç'u (64) kandıramayınca eşi Fatma Oruç'a (62) ulaşıp, 20 bin TL'sini dolandırdı. Oruç çifti şikayetçi olurken, firari sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Mustafa ile eşi Fatma Oruç'u 1 yıl önce telefonla arayarak kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, FETÖ üyelerinin kendilerine ait bilgileri ele geçirdiğini ve bundan kurtulmak için acil para göndermelerini istedi. Mustafa Oruç, arayan kişiye göndereceği polis nezaretinde parayı ileteceğini söyledi. Bunun üzerine telefondaki kişi, bu kez Oruç'un eşi Fatma Oruç'u aradı. Şüpheli, Fatma Oruç'a "Kocan şimdi Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nda yakalanan kişileri tespit ediyor. Ona ulaşamazsınız" diyerek 20 bin TL istedi. Fatma Oruç da banka aracılığıyla şüphelinin hesabına 20 bin TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan çift, şikayetçi oldu.