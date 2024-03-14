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Dolandırıcının yöntemi 'pes' dedirtti: Yaşlı çift hayatının şokunu yaşadı

Bolu'da kendisini 'polis' olarak tanıtan Gürcan A. isimli şahıs, Mustafa Oruç'u FETÖ bahanesiyle arayıp para talep etti. Ancak Oruç'u kandıramayan dolandırıcı, eşi Fatma Oruç'a ulaşarak 20 bin lirasını dolandırdı. Olayın ardından Oruç çifti şikayetçi oldu ve firari sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

11:19 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:25 - 14/03/2024 Perşembe
DHA
Bolu
Bolu

Bolu'da kendisini 'polis' olarak tanıtan Gürcan A. (25), FETÖ bahanesi ile arayıp, para istediği Mustafa Oruç'u (64) kandıramayınca eşi Fatma Oruç'a (62) ulaşıp, 20 bin TL'sini dolandırdı. Oruç çifti şikayetçi olurken, firari sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.


Mustafa ile eşi Fatma Oruç'u 1 yıl önce telefonla arayarak kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, FETÖ üyelerinin kendilerine ait bilgileri ele geçirdiğini ve bundan kurtulmak için acil para göndermelerini istedi. Mustafa Oruç, arayan kişiye göndereceği polis nezaretinde parayı ileteceğini söyledi. Bunun üzerine telefondaki kişi, bu kez Oruç'un eşi Fatma Oruç'u aradı. Şüpheli, Fatma Oruç'a "Kocan şimdi Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nda yakalanan kişileri tespit ediyor. Ona ulaşamazsınız" diyerek 20 bin TL istedi. Fatma Oruç da banka aracılığıyla şüphelinin hesabına 20 bin TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan çift, şikayetçi oldu.


10 yıla kadar hapis istemi

Soruşturma kapsamında şüphelinin Gürcan A. olduğu tespit edildi. Gürcan A. hakkında 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunun söylenmesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Oruç çifti hazır bulundu, firari sanık Gürcan A. katılmadı.


'Söylediklerine inandım'

Duruşmada söz hakkı verilen Mustafa Oruç,
"Şahıs beni arayarak polis olduğunu söyledi ve telefondan telsiz sesleri geliyordu. Ben de kendisine 'Madem siz polissiniz, gönderin benim yanıma bir polis onun gözetiminde parayı göndereyim' demem üzerine telefon kapandı"
dedi.

Fatma Oruç ise olay günü eşine telefonla ulaşamadığını belirterek
, "Onun söylediklerine inandım ve 20 bin TL gönderdim. Şüpheliden şikayetçiyim"
diye konuştu.

Mahkeme, şüpheli hakkında yakalama ve zorla getirilme kararı verirken, duruşma ertelendi.


Sahte ilanla dolandırıcılık yapanlara operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Sahte ilanla dolandırıcılık yapanlara operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden arsa satışı yapmak isteyenlere ait ilanları kopyalayıp iletişime geçtikleri farklı illerdeki 65 kişiyi kapora yoluyla 3 milyon 200 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu ve SIM kart, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uzlaştırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi tutuklandı
Uzlaştırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 6 ilde, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtarak 83 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtan şüphelilerin ulaştıkları mağdurları, yaşı küçük kız çocuklarıyla sosyal medya üzerinden sohbet kayıtları ve görüntüleri olduğunu, şikayetçi olan ailelerle uzlaşma sağlayacaklarını söyleyerek dolandırdıkları şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Hayali senaryolarla 83 kişiyi yaklaşık 4 milyon 150 bin lira dolandırdığı belirlenen 27 şüphelinin yakalanması için İzmir ile İstanbul, Mersin, Adana, Batman ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 23 şüpheliden üçü ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 12'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.



#dolandırıcılık
#Bolu
#emniyet
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