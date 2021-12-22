Gündem Dolardaki düşüşe alım fırsatı diyen İYİ Partili Durmuş Yılmaz çark etti Kimseye tavsiyede bulunmadım
POLİTİKA

Dolardaki düşüşe ‘alım fırsatı’ diyen İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz çark etti: Kimseye tavsiyede bulunmadım

Dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşlara 'dolar alın' önerisinde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'dan yeni bir açıklama geldi. TBMM'de konuşan Yılmaz, "Kimseye al veya sat tavsiyesinde bulunmadım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolardaki düşüşe ‘alım fırsatı’ diyen İYİ Partili Durmuş Yılmaz çark etti: Kimseye tavsiyede bulunmadım
İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz

TBMM Genel Kurulunda söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, doların düşüşünü 'alım fırsatı' olarak gördüğü açıklamasına ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında kendisiyle ilgili söylediği sözleri anımsatan Yılmaz, "Çıktığım programın bir aşamasında kur 12-13 liraya gelmişti fakat tekrar 17-18'lere çıktı. Ondan önceki dört tane döviz müdahalesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her yaptığı konuşmadan sonra kurun düştüğü seviyeden tekrar yukarıya çıkması, o arada da kurun tekrar düştüğü seviyeden yukarı çıkmasından hareketle şu cümleyi kurdum, dedim ki: 'Bu bir alış fırsatı olabilir. Yarın sabahtan itibaren bu kaldığı yerden devam edebilir' demedim, bakın, 'edecektir' dedim. Bu cümleyi kurdum inkar etmiyorum." diye konuştu.

"KİMSEYE TAVSİYEDE BULUNMADIM"

Kimseye "al" veya "sat" tavsiyesinde bulunmadığını ifade eden Durmuş, "Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'a: Bunların beyni sulanmış
OYNAT 01:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'a: Bunların beyni sulanmış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, kurun bir alım fırsatı olduğunu açıklamasına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Dün çıkmış birisi kur düşüyor dolar almanın tam zamanı bu iş kaldığı yerden devam edecek diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ilgili olmayan seviyeye yükselmesini teşvik etmektir. Şu anda BDDK yargı yolunu açtı. Siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla yürürsünüz. Size arka çıkanlarla yol kesmeye çalışmayın.' diye konuştu.

Durmuş Yılmaz doların düşmesini hazmedemedi
EKONOMİ
Durmuş Yılmaz doların düşmesini hazmedemedi

İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'dan doların düşüşüne tepki çeken yorum: Bu bir alım fırsatıdır
OYNAT 00:23
İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'dan doların düşüşüne tepki çeken yorum: Bu bir alım fırsatıdır
İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü değerlendirdi. Halk TV ekranlarında açıklamada bulunan Yılmaz, 'Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir.' dedi.
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